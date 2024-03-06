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На Воскресенской горе планируют реконструировать Томский кремль

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Музей истории Томска планирует на территории Воскресенской горы реконструировать Томский кремль. Об этом сегодня, 6 марта, на пресс-конференции сообщила журналистам руководитель томского Туристского информационного центра, директор Музей истории Томска Светлана Козуб.

— Я не так давно работаю директором музея — с сентября меня подтвердили — и сразу у нас возник вопрос: а почему на месте основания города нет никакой исторической репрезентации того, что было тогда? То есть, у нас есть Спасская башня, все уже привыкли, что в Томске был острог, но на самом деле у нас был Томский кремль. И мы хотим его восстановить исключительно в рамках научной реконструкции. Причем мы очень плотно работаем в этом направлении с кафедрой исторического краеведения, с Марией Петровной Черной.

Светлана Козуб напомнила, что в прошлом году на Воскресенской горе прошли археологические раскопки, благодаря которым удалось найти северную границу Томского кремля. А уже в этом году будет реконструирована по археологическим эскизам на том же месте, где она была раньше, Съезжая изба. По словам директора Музея истории Томска, в ней планируют разместить томский ТИЦ.

— Мы хотим сохранить историко-культурное наследие для будущих поколений. Это амбиция нашего города. Через реконструкцию, через проект, через федеральное субсидирование сохранения исторической среды мы это будем делать. По проекту Съезжей избы мы будем подаваться в июле на областной конкурс инфраструктурных проектов и на «Туркод».

По словам Светланы Козуб, строительство Съезжей избы обойдется в районе 6 млн рублей. Это будет деревянный двухэтажный дом размером 6 на 5 метров. Также пространство томского кремля будет включать Воеводскую избу и восточную пряслу стены, где разместиться смотровая площадка на исторический район Болото.

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