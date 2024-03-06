В Томске пройдет проверка системы оповещения

6 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 6 марта, в Томске пройдет очередная проверка оповещения.

Как уточняет пресс-служба мэрии, томичи услышат звук сирен, после чего случится перехват общероссийских теле- и радиоканалов.

Предполагается, что подача сигнала начнется в 10.20. С 10:43 до 10:44 будут замещены сигналы телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса текстовым сообщением «Техническая проверка». В это время не будут работать Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ, «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ».

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