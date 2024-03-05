В Томске отремонтируют «Дом Карим-бая»

5 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске проведут капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова, 1894 г.», также известного как «Дом Карим-бая». Сейчас здесь располагается Центр татарской культуры. Закупка на разработку соответствующей проектно-сметной документации размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Заказчиком выступает «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Начальная стоимость работ составляет 3 962 400 рублей. По контракту подрядчику, помимо разработки документации, предстоит создание эскизного проекта, проведение историко–культурной экспертизы, прохождение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости и др.

Прием заявок на участие в тендере продлится до 14 марта 2024. Работы должны быть выполнены до 25 ноября 2024 года.

Роскошный особняк с колоннами и крыльцом по ул. Максима Горького, 35 был построен в 1894 году. Здание принадлежало купцу Кариму Хамитову, известному не только своим состоянием, но и активной благотворительной деятельностью. Дом состоял из двух частей и флигеля с конюшней, внутри был украшен пышным декором, часть которого сохранилась до сих пор.

В советское время здание было экспроприировано, здесь располагался детский дом, институт «Спецпроектреставрация», а сегодня живет Центр татарской культуры. Масштабную реставрацию здание пережило в то же время, что и Красная соборная мечеть.

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