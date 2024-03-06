Томичей приглашают на презентацию иммерсивной игры по сибирской истории

6 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Научная библиотека ТГУ

В следующий четверг, 14 марта, в Томске пройдет презентация иммерсивной исторической игры-путешествия «Трое в горах, не считая Алисы». Проект представит команда разработчиков, в которую вошли специалисты Томского областного художественного музея и Научной библиотеки Томского госуниверситета.

Как сообщают организаторы, зрителю предстоит отправиться в путешествие вместе с голосовым помощником Алисой по сибирской истории 1912 года. Как закончится игра, зависит от действий ее участников и совсем немного — от сценаристов.

На встрече гости узнают об историческом контексте и особенностях игры и особом формате игровой механики, разработанным специально для презентации.

— Наша игра создана на основе фондов Томского областного художественного музея и Научной библиотеки ТГУ, и за каждой картиной, книгой, исторической личностью стоят свои истории, — рассказала продакт-менеджер проекта, ведущий методист отдела библиотечного взаимодействия и технологий НБ ТГУ Дарья Бирюкова. — Эти истории из прошлого и будущего переплетаются в увлекательной игровой форме. На презентации у гостей будет возможность управлять ходом событий и стать частью этой истории. А еще мы приготовили для гостей памятные подарки.

Презентация пройдет в 17.00 в Томском областном художественном музее по адресу: пер. Нахановича, 3. Вход свободный по предварительной регистрации.

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