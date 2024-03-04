Томичи вновь смогут улететь напрямую в Турцию из томского аэропорта

4 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский аэропорт возобновляет прямые рейсы в Турцию, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Программа чартерных рейсов будет осуществляться совместно с туроператором ANEX. Полеты будет выполнять авиакомпания AzurAir один раз в 10 дней на Boeing 757-200, вместимостью 238 пассажиров.

Продажа туров из Томска в Анталию открыта с 26 апреля по октябрь 2024 года. Предполагается, что возобновление прямых маршрутов «значительно расширит возможности томичей для путешествий и отдыха на курортах Турции, а перелет сделает быстрым и комфортным».

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