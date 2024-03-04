Томичей приглашают поучаствовать во всероссийской переписи воробьев

С 4 по 10 марта томичи могут принять участие во всероссийской переписи воробьев, которая позволит получить данные о численности пернатых по всех стране. Для этого в течение недели участники должны посчитать количество встреченных во время прогулки воробьев, снять их на телефон и занести свои наблюдения на сайт проекта.

Как сообщают организаторы, поводом для проведения переписи «Воробьи на кустах» стали наблюдения ученых, которые в последнее десятилетие зафиксировали стремительное сокращение численности птиц. Они отмечают, что причин у этого несколько, но в первую очередь они связаны с антропогенными факторами: рядом с человеком воробьям становится нечего есть, негде укрыться и вывести птенцов.

Инициаторами акции выступили проект по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина при поддержке Союза охраны птиц России. Также к их работе присоединились АНО ЦПИ НТК «Наше Будущее» и общественные, научные, образовательные и эколого-просветительские организации. Цель проекта в том, чтобы получить актуальных сведений о численности полевого и домóвого воробья в России и воспрепятствовать дальнейшему сокращению этих маленьких птиц.

Томич, кандидат биологических наук и заведующий отделом музейных технологий ТГУ Сергей Гашков с сегодняшнего дня уже подключился к переписи. Он отмечает, что проект имеет важное значение как для Союза охраны птиц России, так и других сообществ:

«Он [проект] интересно подготовлен, сведения будут доступны на специальном сайте. Кроме соревновательного момента, мы сможем наглядно увидеть где у нас самые воробьиные места в Томске, сравнить с другими населенными пунктами региона и по стране, — говорит Гашков. — Я уже внёс свои наблюдения с придворовой территории. Прогулялся по внутреннему периметру домов, обнаружил 3 скопления воробьев, примерно оценил их число, определил (были только домовые, самцов и самок не считал, т.к. был без бинокля), сфотографировал на телефон (надо делать горизонтальные снимки)».

Внести свои данные на сайт возможно до 12 марта 2024. В анкете необходимо указать дату наблюдения, адрес ближайшего дома или координаты и количество особей. Также можно определить вид птиц, воспользовавшись инструкцией с сайта.

Для подтверждения факта достоверности нужно прикрепить фото, скриншот из видео или ссылку на видео с места наблюдения. Для каждого факта встречи заполняется отдельная анкета. Кроме этого, в форме можно отметить, были ли где-то поблизости от птиц действующие кормушки, густые кусты, в которых скопились птицы или другие варианты укрытий (ниши в стенах строений, открытые газоны).

Авторы проекта добавляют, что по итогу переписи на сайте будет опубликован рейтинг регионов по числу подсчитанных птиц, количеству участников и мест наблюдений. Также каждый причастный к проекту может запросить именной сертификат, который будет доступен в электронном виде с 19 марта, за день до Международного дня воробья.

Почему перепись называется «Воробьи на кустах»? ответ организаторов в сообществе ВК «Улитка Марта» Для воробьев кусты являются лимитирующим фактором. Если «воробьиный куст» исчез, птицы из этого места пропадают. Вне периода гнездования воробьи чаще всего отмечаются в зимовальных «воробьиных кустах». В городах это обычно заросли декоративных кустарников, в частном секторе — плодово-ягодные или дикорастущие кустарники. Они густые и плотные и дают птицам защиту от хищников. При малейшей опасности воробьи дружно прячутся в куст.Из года в год птицы обживают одни и те же кусты, часто стайки в таком кусте могут насчитывать несколько десятков и даже сотен особей.

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