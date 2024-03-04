Определился подрядчик для комплексного развития территории в районе Иркутского тракта в Томске

4 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Комплексным развитием территории (КРТ) в районе Иркутского тракта займется компания «Сибирские звезды». Она стала единственным участником конкурсных процедур. Ей будет направлено предложение о заключении договора о КРТ по начальной цене — 1,8 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, площадь предлагаемого участка составляет 2,5 га. Застройщику предстоит выполнить определенные требования, в частности, передать не менее 15 квартир определенных параметров муниципалитету. Предполагается, что это позволит городу создать необходимый жилой фонд для реализации муниципальных и региональных программ.

В сообщении уточняется, что в конкурсной заявке компания выразила готовность вложить в реализацию проекта по КРТ не менее 100 млн рублей.

Компания «Сибирские звезды» известна в Томске реализацией проектов по строительству жилых домов по ул. Р. Люксембург, 96 и Иркутскому тракту, 185б.

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