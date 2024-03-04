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Пьяный дебошир бросался яблоками в самолете Томск — Москва

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Транспортные полицейские сняли с авиарейса Томск — Москва пьяного дебошира, который вел себя неадекватно.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО, нарушителем спокойствия оказался 29-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что во время посадки он стал бросать в окружающих яблоки и провоцировать конфликт с пассажирами. А когда старший бортпроводник потребовал его прекратить, мужчина ударил представителя авиакомпании кулаком в лицо.

В итоге командир воздушного судна отказал дебоширу в перелете, а транспортные полицейские доставили его в дежурную часть и направили на медицинское освидетельствование, от прохождения которого задержанный отказался.

Сейчас пассажира привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ («Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по ст.213 УК РФ («Хулиганство»).

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