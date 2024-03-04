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Томичей приглашают отметить Международный день волынки

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В воскресенье, 10 марта, в Первом музее славянской мифологии пройдет концерт в честь Международного дня волынки. Перед гостями выступит фолк-проект «Гать» с программой «Без дуды — никуды».

Как сообщают организаторы, музыканты познакомят сразу с четырьмя волынками Северной и Восточной Европы. Гости услышат инструментальные наигрыши в исполнении белорусских дуд и шведской сакпипы. Затем к звучанию присоединятся гусли, гудки, балалайки, бубны, дарбука, треугольник и гармонь, «чтобы отправить зрителя в музыкальное путешествие от берегов Балтийского моря к берегам Чёрного».

Концерт стартует в 17.00 по адресу: ул. Загорная, 12. Стоимость билетов: 400 рублей.

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