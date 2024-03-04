Депутаты областного парламента поздравили многодетных томичек с Международным женским днем

4 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Законодательная Дума Томской области

В Законодательной Думе Томской области состоялся торжественный прием по случаю чествования женщин, внесших большой вклад в сохранение традиционных семейных ценностей и воспитание детей. В Год семьи на встречу в канун празднования Международного женского дня парламентарии пригласили выдающихся женщин региона - многодетных мам, которые ведут активную общественную деятельность, участвуют в волонтерских и социальных проектах.

Гостей поздравили и поблагодарили за большой вклад в сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание детей, активное участие в общественной жизни председатель областного парламента Оксана Козловская, вице-спикер Александр Куприянец, председатели комитетов Виктор Власов, Олег Правдин, Степан Михайлов, руководители фракций Леонид Терехов и Максим Вдовин.

Фото: Законодательная Дума Томской области

— В канун международного женского дня в думу ежегодно приглашаются женщины, которые вносят значимый вклад в развитие региона. Женщины, которыми мы гордимся, — обратилась к собравшимся Оксана Козловская. — Любая женщина знает, что воспитать даже одного ребенка — это огромный труд. Но у вас получается воспитывать много детей, при этом быть успешными профессионаломи и вкладывать много сил в общественную работу.

Председатель парламента отметила, что значимая часть послания Президента Федеральному Собранию была посвящена многодетной семье. На повышение качества жизни семей с детьми планируется направить огромные ресурсы: программы, которые разрабатываются, новый национальный проект «Семья», чтобы обеспечить повышение рождаемости и рост продолжительности жизни в России.

В торжественном думском приеме приняли участие многодетные мамы из Томска, Северска, Шегарского, Кривошеинского, Зырянского и Томского районов. Среди них - представительницы образования, здравоохранения, силовых структур, предприниматели, руководители общественных организаций.

— У меня пятеро детей. Сейчас я работаю онлайн. Дети все занимаются акробатическим рок-н-ролом, младший брейкдансом. Старшие дети заканчивают 11-й класс, — рассказала гостья мероприятия Валерия Тихонова. — Мои дети — самые лучшие, очень ими горжусь. В этот день хочется пожелать всем женщинам простого женского счастья. Пусть все их мечты сбываются, дети радуют, а в семьях все будут здоровы.

Еще одна гостья — Оксана Милентьева — отмечает, что это первое её награждение в стенах Законодательной Думы Томской области, и церемония вышла очень волнительной.

Оксана Милентьева принимает поздравления Фото: Законодательная Дума Томской области

— Я — директор сети языковых школ. У нас четыре учреждения в разных спальных районах города. А еще у меня трое детей: им 14, 10 и 7 лет, — говорит Оксана Милентьева. — Меняется очень сильно мир, меняются условия и люди не всегда к ним готовы. А есть такой закон — если ребенок не находится в безопасности, он не может нормально развиваться и учиться. Мы сейчас работаем над соответствующим проектом психологической поддержки.

Оксана также рассказала, как у нее получается совмещать заботу от трех детях и при этом успешно вести бизнес.

— Чтобы много успевать и много делать в разных сферах, иногда нужно просто принять своё бессилие, — отметила Милентьева. — Нужно понять, что везде все идеально не будет. И когда я не стремлюсь к этому, получается сделать намного больше, потому что понижается тревожность.

Другая гостья, Марина Поздеева, заметила, что приглашения на подобные встречи всегда приятны и показывают, что о тебе знают.

— У меня четверо детей, — отметила Марина Поздеева. — У нас в регионе долго даже статуса многодетных не было. Но сейчас это меняется: определенные льготы появились, в школах-садиках собирают списки. Посмотрим, как будет дальше. Учитывая направленность нашей политики на поддержку семей, увеличение рождаемости, надеюсь на поддержку, и на то, что у детей будет больше перспектив в будущем.

Фото: Законодательная Дума Томской области

Фото: Законодательная Дума Томской области

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