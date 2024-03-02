Начальники сразу двух департаментов администрации Томской области покидают посты

2 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Курирующие транспорт и ЖКХ чиновники покидают администрацию Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Сегодня последний рабочий день у начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Якова Греля, в воскресенье — у начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Юрия Баева», — сказал собеседник агентства.

Оба чиновника уходят по собственному желанию.

Исполнять обязанности начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора будет Павел Титов, начальника департамента транспорта — Игорь Назаров, оба в настоящее время работают в должности заместителя начальника департамента.

Яков Грель и Юрий Баев работают на своих постах с 2018 года. Грель пришел на должность начальника департамента ЖКХ на место Баева, когда последний перешел на другую должность — курировать транспорт региона. В структуре областной администрации Грель работает с 2007 года, Баев — с 2011.

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