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Эдуард Галажинский вновь назначен ректором Томского госуниверситета

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Приказ о назначении Эдуарда Галажинского ректором Томского государственного университет подписал 27 февраля Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Очередной пятилетний срок начинается 1 марта и продлится до 28 февраля 2029 года, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, Эдуард Галажинский возглавил ТГУ в 2013 году, сменив на посту ректора Георгия Майера, руководившего вузом с 1995 года. До этого Э. Галажинский занимал должность первого проректора.

ТГУ был открыт в 1888 году, став первым университетом в азиатской части России. В 2023 году вуз вошел в топ-5 в треке «Исследовательское лидерство» федерального проекта «Приоритет 2030» и стал единственным классическим университетом из региона.

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