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Дополнительный поезд Томск — Новосибирск запустят 7 марта

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В преддверии праздника, в связи с повышенным спросом на поездки, скорый поезд №869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск-Главный совершит дополнительный рейс 7 марта.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, расписание движение не изменится: отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление в 17:30, прибытие на станцию Томск-2 в 22:13. Время указано местное.

Таким образом, с 7 по 10 марта пассажиры смогут совершать поездки из Томска в Новосибирск и обратно ежедневно.

Напомним, что скорый поезд Томск — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны вагоны двух классов обслуживания.

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