Томским школьникам расскажут, как защититься от киберугроз на открытом онлайн-уроке

29 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: МТС

Томских школьников приглашают на открытый онлайн-урок по кибербезопасности, где им расскажут о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Проект реализован МТС совместно с благотворительным фондом «Система».

Как уточняют в пресс-службе оператора, урок рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли. Он предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического занятия в школах. Педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки.

Из урока школьники узнают, как сделать пребывание в сети безопасным, какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях, познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли, выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом.

Участникам занятия покажут офис «МТС Диджитал» в Москве, расскажут как организован рабочий процесс в цифровой экосистеме МТС, над какими проектами работают сотрудники, как попасть на стажировку в компанию и какие качества и навыки станут определяющими при трудоустройстве.

Для закрепления полученных знаний ученики смогут пройти тематические тесты-викторины. Самые внимательные зрители получит ценные призы — сертификаты Ozon на покупку товаров для учебы и досуга.

Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы во «Вконтакте».

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