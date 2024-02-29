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«Ростелеком» наградил десятитысячного конвергентного абонента

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Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». erid: 2SDnjcYYKpk.

«Ростелеком» наградил 10-тысячного абонента, который в конце января подключил себе конвергентный пакет услуг. Им стал житель Томска Дмитрий Минаев.

По итогам прошлого года большая часть новых пользователей выбрала тарифные планы, которые включают в себя услуги «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» «Онлайн-кинотеатр Wink» и мобильную связь. При подключении услуг по такому принципу клиент управляет всеми услугами связи в едином личном кабинете «Мой Ростелеком».

Пользователь получил в подарок от оператора VK капсулу с голосовым помощником Марусей. Виртуальный ассистент поможет управлять интерактивным телевидением «Ростелекома», подскажет погоду за окном и сообщит о последних новостях. Технологичный продукт компании постоянно обновляется: Маруся теперь умеет рассказывать сказки голосами звезд эстрады и играть в различные игры.

«Иногда удача приходит неожиданно, мы поздравляем Дмитрия. Надеюсь, что наш умный подарок станет хорошим дополнением к комплексу цифровых услуг “Ростелекома”», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«В январе я подал заявку, мне быстро все подключили, без проблем перевели номер сотового телефона от другого провайдера. Был вопрос по личному кабинету, я задал его в чате приложения, ответили оперативно. Новость о том, что я юбилейный абонент, стала очень приятной. Хорошо, когда компания уделяет этому внимание», — комментирует Дмитрий.

«Мы предлагаем нашим клиентам не просто удобство пользования телеком-сервисами у одного поставщика, но и финансовую выгоду до 69% при подключении сразу нескольких услуг. Есть семейные тарифные планы, которые позволяют оформить до 5 сим-карт по цене одной. Также важно, что абонент может обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чат», — подчеркнула заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

С 27 февраля компания запустила акцию «Хит сезона» для новых и действующих абонентов компании. По специальному тарифу оператор предоставляет клиенту скидку на пакет услуг в пробный период.

Подробную информацию о специальных предложениях можно узнать по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.

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