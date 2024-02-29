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После ремонта Аптекарского моста в Томске может появиться новое место для отдыха

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В апреле этого года в Томске начнется капитальный ремонт Аптекарского моста через Ушайку. Работы будут вестись в течение полугода — до октября 2024-го. Как сообщил на прошедшем сегодня, 29 февраля, выездном заседании глава города Дмитрий Махиня, на эти цели мэрия направит 27 млн рублей.

«У нас уже всё подготовлено, прошла экспертиза проектно-сметной документации. Определена стоимость работ на 27 млн. На следующей неделе размещаемся на аукционе по выбору подрядчика. Определились, что полностью мы можем провести работы без перекрытия, организовав реверсивное движение. Кроме этого, посмотрели, что необходимо также обновить светильники. Я думаю, мы это решим либо на экономии на контрактах по уличному освещению, либо на экономии по ремонту моста», — сообщил Махиня.

Он отметил, что работы на Аптекарском мосту нужно провести одновременно с ремонтом ул. Алтайской, который также запланирован на этот год — от Алтайской, 1 до школы №4 (ул. Лебедева, 6). Особое внимание во время ремонта моста будет уделено благоустройству прибрежной территории:

«Своими силами облагородим участок у реки, очистим, установим, возможно, пару лавочек. Вчера проводил встречу с ТОСами — также этот вопрос звучал. И так совпало, что сегодня мы выехали и посмотрели все вживую», — подчеркнул глава города.

Также он добавил, что планирует привлечь меценатов для обновления старого ограждения:

«Мост носит название Аптекарский. В этом году 420-летие города. Я думаю, что встречусь с аптекарским сообществом, возможно, они захотят выступить в виде меценатов и смогут предложить какие-нибудь интересные элементы [для ограждения], отвечающие, возможно, именно аптечной тематике. Поскольку должны быть не только быть ремонт и безопасность, но и благоустройство с точки зрения красоты и эстетики».

Напомним, Аптекарский мост находится в одноименном переулке в историческом центре города. В XIX веке через речку Ушайку к улице Кондратьевской (ныне — ул. Лермонтова) летом обычно устраивали временный переход, а в 1914 году возвели постоянный деревянный мост на каменных сваях. Как и проходящий по нему переулок, мост стали называть Аптекарским. В 1940 году деревянный заменил каменный мост на сваях, в 1987 он пережил последнюю перестройку.

Фото: Томский Обзор

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