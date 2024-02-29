Томичей приглашают на встречу с кинологами и собаками-спасателями

29 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В воскресенье, 3 марта, в Томске пройдет открытая встреча с кинологами и собаками спасателями. Её участникам расскажут о нюансах поисково-спасательной службы и покажут элементы кинологических тренировок.

Как уточняют организаторы из региональной поисково-спасательной службы, на встрече томичи узнают, для чего собак берут на поиск, почему не каждая собака может найти человека и какова роль владельца или проводника в этом процессе.

«Мы обучаем собак искать людей в условиях, приближенных к реальным. Прежде всего, в природной среде, ведь именно здесь скорость и выносливость собак играют особенно важную роль в эффективности поиска», — комментирует инструктор-кинолог Алексей Лыба.

Сейчас в команде кинологов-спасателей 7 человек и 4 собаки, а также группа статистов, которые помогают в тренировках, изображая условных потерявшихся.

«На встрече мы подробно расскажем о том, как проходят наши тренировки, что требуется от статистов и как можно присоединиться к команде», — уточнил Алексей Лыба.

Встреча состоится 3 марта, в 12:00, в образовательном кафе «Кафедра», пр. Ленина, 79.

Вход свободный.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».