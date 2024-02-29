Три иномарки и ПАЗ столкнулись в Томске

29 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 29 февраля, в Томске произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота Пассо», «Ауди А4», «Тойота Виш» и автобуса ПАЗ.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел около 8.10 на ул. Бела Куна, 22. В результате ДТП в больницу для осмотра доставлена 45-летняя женщина-водитель и 15-летняя девочка-пассажир автомобиля «Тойота Пассо». Уточняется, что в автобусе в момент инцидента не было пассажиров.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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