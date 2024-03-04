Томичи смогут помочь издать вторую часть исторического романа «Погром»

4 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Макушин Медиа

Сегодня, 4 марта, томское независимое издательство «Макушин Медиа» объявляет о запуске краудфандинга на издание второй части исторического романа Сергея Мальцева «Погром» на платформе Planeta.ru.

Вторая часть рукописи уже готова. Читателей ждет завершение захватывающего сюжета и развитие истории героев, которых связывают реально происходившие в Томске события 1905 года. На Planeta.ru до 1 мая планируется собрать 300 000 рублей на верстку и печать тиража.

Участники кампании смогут поддержать проект и стать его частью: среди вознаграждений есть возможность попасть в книгу в разделе благодарностей спонсорам, выступить на презентации второй части книги или отправиться на специальную экскурсию с Сергеем Мальцевым. Отдельный лот — секретная история о героях романа, которая никогда не будет опубликована. И, конечно же, участников сбора ждут книги, постеры и открытки издательства.

«Роман „Погром“ стал для нас первым опытом работы с художественной литературой. Нам было интересно развивать тему краеведения не только через наши городские путеводители, но и через локальную историческую прозу. Первую часть романа мы выпустили весной 2022 года, вложив в эту историю средства издательства. Для того, чтобы и вторая часть смогла попасть к читателям, нам нужна ваша помощь. Поэтому сейчас мы запускаем сбор на популярной российской площадке Planeta.ru и надеемся, что он привлечет не только томскую аудиторию, но и любителей исторических книг из других городов», — рассказала продюсер издательства «Макушин Медиа» Василина Фаткулина.

Первая часть дебютного исторического романа томского журналиста и краеведа Сергея Мальцева «Погром», вышла в издательстве «Макушин Медиа» весной 2022-го. Роман посвящен трагическим событиям 1905 года в Томске. Погром, случившийся тогда в университетском городе в Сибири, стал одним из самых жестоких в череде подобных событий, охвативших Российскую империю. Каждая из глав романа — отдельный месяц 1905-го. Главный герой произведения, еврейский мальчик Наум приезжает в Томск к своему брату и становится свидетелем и участником ужасных событий.

«В романе мне хотелось через призму художественного текста осмыслить произошедшее около ста двадцати лет назад. Понять, как университетский город мог погрузиться в пучину ненависти и жестокости. Мне хотелось вдохнуть жизнь, придать объем, заставить двигаться и звучать тот Томск, который мы знаем по фотографиям начала ХХ века. Мы выпустили первую часть романа и она была тепло встречена критиками и читателями. Но регулярно звучал вопрос: „Когда вторая часть?“. Сейчас у меня есть ответ на него — вторая часть романа может появиться только с вашей помощью. Я прошу вас поддержать проект, а мы обещаем порадовать вас интересным завершением истории и спонсорскими вознаграждениями», — комментирует запуск краудфандинга автор романа «Погром» Сергей Мальцев.

В случае проведения успешной кампании, уже в мае 2024 года книга отправится в типографию и в июне приедет в Томск. Тогда же начнется рассылка книжных вознаграждений всем участникам краудфандинга.

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