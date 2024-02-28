В Томске откроется выставка, посвященная памятниках архитектуры страны
В пятницу, 1 марта, в Томском областном художественном музее открывается выставка «Памятники архитектуры России». В экспозицию вошли произведения, посвященные наследию русского зодчества.
Как сообщают организаторы, посетителям будут представлены живописные полотна, печатные листы и оригинальная графика из собрания Томского областного художественного музея. Гости увидят более сотни произведений, главными героями которых стали церкви, монастыри и крепости страны.
Особое внимание в экспозиции уделено памятникам архитектуры Томска. В подборку вошли произведения художников XX века, включающие знаковые постройки губернской столицы. Некоторые из них сохранились только в творениях живописцев и графиков.
Открытие в 17.00 по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 100 — 200 рублей.
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