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В Томске откроется выставка, посвященная памятниках архитектуры страны

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В пятницу, 1 марта, в Томском областном художественном музее открывается выставка «Памятники архитектуры России». В экспозицию вошли произведения, посвященные наследию русского зодчества.

Как сообщают организаторы, посетителям будут представлены живописные полотна, печатные листы и оригинальная графика из собрания Томского областного художественного музея. Гости увидят более сотни произведений, главными героями которых стали церкви, монастыри и крепости страны.

Особое внимание в экспозиции уделено памятникам архитектуры Томска. В подборку вошли произведения художников XX века, включающие знаковые постройки губернской столицы. Некоторые из них сохранились только в творениях живописцев и графиков.

Открытие в 17.00 по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 100 — 200 рублей.

Розалия Пантелеева. Дом на улице Тверской. 2015
Фото: Томский областной художественный музей

Борис Перцев. Томск. Уходящий день. 2022
Фото: Томский областной художественный музей

И.Н. Павлов. Старая Москва. 1944
Фото: Томский областной художественный музей

Н.Н. Благоволин. Зарядье. 1980
Фото: Томский областной художественный музей

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