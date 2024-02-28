18+
18+
РЕКЛАМА

Сибиряки стали больше вкладывать

Томские новости, Экономика и финансы, деньги финансы интересные новости рост как сохранить деньги финансовые новости Сибиряки стали больше вкладывать

В Сибири вырос средний чек на вклады. По отношению к прошлому году в ряде программ суммы увеличились почти вдвое. К такому выводу пришли аналитики Сбера.

Как сообщает пресс-служба банка, главным лидером в этой категории является вклад «Сезонный Сохраняй+», созданный для владельцев пакета услуг «Для родителей» — сумма среднего чека по данной программе выросла на 77%.

Отмечается рост среднего чека в линейке вкладов «Лучший процент». Всего сумма выросла в среднем на 17%, а в некоторых продуктах линейки и до полутора раз. По условиям вклада клиенты могут сохранить со ставкой до 16% сумму свыше 100 тыс. рублей на срок от месяца.

Всего же средний чек по срочным и промо-вкладам вырос больше, чем на 20%.

«На сегодняшний день в Сбере представлено более шестидесяти программ вкладов, позволяющих нашим клиентам заботиться о своем будущем. Выгодные условия по капитализации позволяют не только сохранить свои средства, но и преумножить их», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Администрация Томской области просит лишить мандата экс-спикера гордумы Томска

19 февраля 2024
Томские новости

В Томске пройдет благотворительный спектакль по мотивам романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

2 февраля 2024
Томские новости

В Томске откроется выставка, посвященная памятниках архитектуры страны

28 февраля 2024
Томские новости

Организаторы премии «Серебряный Лучник» — Сибирь объявили председателя экспертного жюри

29 января 2024
Томские новости

Дети, культура и спорт. Как «Томскнефть» поддерживает социальные объекты в регионе присутствия

27 февраля 2024
Томские новости

Ледовые фигуры демонтируют на Ново-Соборной в Томске

14 февраля 2024
Томские новости

В Томске открылся экспериментальный бокс для испытаний «умных» пожарных сигнализации

14 февраля 2024
Томские новости

Томская область переобъявила конкурс на III этап ремонта трассы в сторону Новосибирска

14 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на артист-ток с художницей Анной Турченко

6 февраля 2024