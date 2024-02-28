Сибиряки стали больше вкладывать

28 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Сибири вырос средний чек на вклады. По отношению к прошлому году в ряде программ суммы увеличились почти вдвое. К такому выводу пришли аналитики Сбера.

Как сообщает пресс-служба банка, главным лидером в этой категории является вклад «Сезонный Сохраняй+», созданный для владельцев пакета услуг «Для родителей» — сумма среднего чека по данной программе выросла на 77%.

Отмечается рост среднего чека в линейке вкладов «Лучший процент». Всего сумма выросла в среднем на 17%, а в некоторых продуктах линейки и до полутора раз. По условиям вклада клиенты могут сохранить со ставкой до 16% сумму свыше 100 тыс. рублей на срок от месяца.

Всего же средний чек по срочным и промо-вкладам вырос больше, чем на 20%.

«На сегодняшний день в Сбере представлено более шестидесяти программ вкладов, позволяющих нашим клиентам заботиться о своем будущем. Выгодные условия по капитализации позволяют не только сохранить свои средства, но и преумножить их», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».