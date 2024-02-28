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В Томске началась очистка тротуаров от спрессованного снега

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«Томск САХ» приступило к очистке от спрессованного снега тротуаров на главных городских улицах.

Как уточняет пресс-служба мэрии, на минувшей неделе были очищены участки на улицах Красноармейской, Елизаровых, Пушкина, а также части проспектов Ленина и Фрунзе.

— Через два дня наступит весна, погода существенно потеплела, понемногу начали вскрывать зимнюю «шубу» нашего города. Работы идут насколько это позволяет погода в отсутствие снегопадов. Планируем весной начать вскрывать тротуары на других улицах города, — рассказал заместитель директора МБУ «Томск САХ» Виктор Тищенко.

Фронтальный и мини-погрузчик ковшом аккуратно скалывают образовавшийся за зиму плотный слой снега до плитки или асфальта. Участки возле бордюров, заборов, столбов и зданий очищают вручную. После этого сколотые снежные массы грузят в самосвалы и вывозят на полигон.

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