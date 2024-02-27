В этом году в Томске приведут в порядок 12 общественных пространств

27 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году в Томской области обустроят 50 общественных пространств по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». В Томске появится пирс для катамаранов, скейт-парк и фонтан-водопад, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в столице региона приведут в порядок 12 территорий. В благоустроительном сезоне планируется завершить благоустройство Буфф-сада: обустроят фонтан-водопад, выложат пешеходные дорожки и лестницы, проведут озеленение.

На улице Трудовой, 15 — у озера Керепеть в Томске сделают пирс и стоянку для катамаранов, площадь с клумбой, тротуары, спортивную площадку и скейт-парк.

В Томском районе благоустроят 7 общественных пространств. Среди них парк отдыха СССР в Рыбалово, сквер в Мирном и парк спорта и отдыха в Кафтанчиково.

Северск в этом году обустроит 6 территорий, среди которых Аллея строителей и Северский природный парк.

С полным списком всех общественных пространств на благоустройство этого года можно ознакомиться здесь.

Над дизайн-проектами ряда общественных пространств работали специалисты Центра развития городской среды и Томского государственного архитектурно-строительного университета.

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