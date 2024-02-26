Томичей будут заранее предупреждать о плановых подрезках деревьев

26 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Власти Томска и руководство «Россетей» договорились о дополнительном взаимодействии при подрезке деревьев в зоне линий электропередач.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, по итогам встречи решено предупреждать горожан о плановых подрезках за три дня. Предполагается, что это в том числе поможет уменьшить количество жалоб со стороны томичей.

«Горожане, не зная какого вида работы проводят специалисты, зачастую возмущены, считая это (плановые подрезки деревьев, находящихся в опасной близости к ЛЭП, — прим. ред.) незаконной вырубкой, и оставляют обращения в социальных сетях и на сайте администрации», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Россети Томск» согласились с предложением мэрии о компенсационной высадке новых деревьев. Предполагается, что вместо тополей будут появляться низкорослые деревья и кустарники.

«Такие растения не отращивают высокие ветви и не представляют опасности для горожан. Этот шаг позволит обезопасить горожан, а также не портить эстетический вид города», — говорится в сообщении.

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