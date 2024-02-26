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В Томской области началось строительство первого комплекса по переработке отходов

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Сегодня, 26 февраля, официально стартовало строительство первого в Томской области комплекса по переработке отходов «Сибирь». Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

«На прошлой неделе на площадку было заведено свыше 16 единиц строительной техники. Очистили и выровняли участок, приступили к устройству фундамента будущего комплекса. Сегодня на территории начинается обустройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ООО «Торгово-строительная компания», выступающее генподрядчиком, проавансировало изготовление металлических конструкций зданий и сооружений комплекса, газовой котельной и канализационно-насосных станций. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме.

Как сообщалось, с инициативой о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса выступило ООО «Томская региональная концессионная компания». Стоимость проекта — около 2 млрд рублей.

Предполагается, что мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн коммунальных отходов будет построен к ноябрю 2024 года.

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