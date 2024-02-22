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В Томске спасатели помогли коту, чья лапа застряла в сливном отверстии

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Сегодня, 22 февраля, сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы помогли коту, застрявшему в сливном отверстии.

Как сообщают в группе ТО ПСС «ВКонтакте», вызов поступил в 12.59.

«Мама с ребенком решили помыть кота, вследствие чего домашнее животное стало вырываться из рук хозяев, и палец задней лапы застрял в сливном отверстии», — говорится в сообщении.

Чтобы безопасно извлечь лапу питомца женщина обратилась за помощью к спасателям. Прибывшие сотрудники ТО ПСС с помощью ручного слесарного инструмента успешно освободили лапу кота.

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