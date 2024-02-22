Сильная слабая женщина: премьера сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной состоится в Wink.ru 7 марта

22 февраля 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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Премьера 8-серийной психологической драмы «Неверные» (18+) про адвоката с большими проблемами в видеосервисе Wink.ru состоится 7 марта 2024 года. Производством проекта занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией». Шоураннер проекта — Анастасия Корецкая (Happy End, «Псих», «Балет», «Актрисы»), креативный продюсер и автор идеи — Анна Колчина («Тайны Карениной»). «Неверные» пополнят линейку Wink Originals.

Топовый адвокат, способный выиграть любое дело, или потерявшая себя женщина с болезненной зависимостью? Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина) — жена успешного мужа, мать и… алкоголичка. Ее потребность каждый раз убежать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить проблемы мирным путем. Ольга умеет найти нестандартные ходы, которые нередко находятся на очень тонкой грани. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

Роли в новом проекте от продюсеров таких сериальных хитов, как Happy End, «Псих» и «Балет», исполнили также Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая и другие.

«Моя героиня — Ольга Шилковская — глубоко несчастная женщина, жизнь которой рухнула. Она пытается всеми силами удержаться на плаву и сохранить семью, но сталкивается с огромным количеством препятствий. История мне кажется очень живой, а значит, зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт», — рассказывает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

«В проекте есть острый социальный контекст — о проблеме женского алкоголизма практически никто не говорил с российскими зрителями. Всегда сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию? Мы расскажем историю про героиню, у которой есть талант, есть амбиции, она очень любит сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы хотели “прожить” эту историю изнутри и показать, как человек себя чувствует в таких обстоятельствах. Мы покажем героиню, у которой есть все шансы избавиться от зависимости, но для которой это становится намного сложнее, чем стать суперуспешной в своей области. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантливого, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем. В роли ее матери, которая не справилась с зависимостью, — блестящая Евдокия Германова», — отметили шоураннер проекта Анастасия Корецкая и автор идеи, креативный продюсер Анна Колчина.

«Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые, вырастая, проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Они очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая общественное мнение более важным, чем быть психологически здоровым, для кого-то неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про неверных прежде всего самим себе», — делится режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.

«“Студия Видеопрокат” от проекта к проекту представляет зрителю мир сложных психологических драм. На сей раз в центре сюжета адвокат с алкогольной зависимостью. Нам кажется, что нерв, проходящий через весь сериал, затронет души зрителей, а “Неверные” станут верными для всех подписчиков онлайн-кинотеатра», — считают продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселев.

7 марта 2024 года эксклюзивно на Wink.ru станут доступны две первых серии «Неверных». Далее новые эпизоды будут выходить по четвергам.

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