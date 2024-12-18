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Благотворительная ЗООбарахолка пройдет в Томске в двадцатый раз

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В воскресенье, 22 декабря, в арт-пространстве Zalisha пройдет двадцатая благотворительная ЗООбарахолка. Посетители в предновогодней атмосфере смогу выбрать подарки для себя и близких, а все вырученные средства пойдут на помощь животным.

Как сообщают организаторы, в течение всего дня здесь можно будет приобрести новогоднюю атрибутику и елочные украшения, изделия ручной работы, посуду, сувениры, косметику, парфюмерию, бижутерию, канцелярию, игрушки, открытки.

Кроме того, на ЗООбарахолке заработает котопочта, в которой активное участие примет постоялец арт-пространства кот Бегемот. А еще здесь можно будет погадать по кошачьей книге перемен, создать игрушку на мастер-классе или поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Гостей мероприятия также ждет акустическая музыкальная программа, которая стартует в 15.00.

Двадцатая ЗООбарахолка пройдёт 22 декабря с 11:00 до 19:00 в арт-пространстве Zalisha (пр. Ленина, 50, Дом офицеров, правое крыльцо).

Все желающие поддержать мероприятие могут сдать лоты до 20 декабря. Подробнее об этой форме участия можно узнать, обратившись к организаторам.

ЗООбарахолка – проект томского зоозащитного объединения «Вместе». Цель мероприятия – сбор средств на содержание, кормление и лечение собак и кошек, которые находятся в поисках дома и хозяина. За прошедшие годы организаторам удалось собрать более 2,5 миллионов рублей на помощь животным, находившимся на попечении 55 зоозащитных организаций, волонтерских сообществ и частных кураторов из Томска и Северска.

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