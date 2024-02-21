Росатом рассчитывает на запуск I очереди проекта «Прорыв» в ближайшие месяцы — Лихачев

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2024 // Фото: atomsib.ru

«Росатом» планирует запустить первую очередь проекта «Прорыв» — модуль фабрикации/рефабрикации топлива — в ближайшие несколько месяцев, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев журналистам по итогам рабочей поездки в ЗАТО Северск, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В прошлый раз я был здесь в августе прошлого года, видна очень хорошая динамика. Она ощущается и в тех технологиях, которые сегодня мы посмотрели, она заметна и глазом. Коллектив вдохновлен, воодушевлен, и очень надеюсь, что в ближайшие месяцы первый объект проекта „Прорыв“ — модуль фабрикации/рефабрикации топлива — в этом году мы запустим в промышленную эксплуатацию», — сказал Лихачев.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, он стартовал в 2011 году. Проект предполагает строительство на базе «Сибирского химического комбината» (СХК, входит в ТВЭЛ) трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году, запуск запланирован на 2024 год), АЭС с реактором «БРЕСТ-300» (строительство начато в 2021 году, запуск запланирован на 2027 год) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива (начало строительства запланировано на 2025–2026 годы, ввод — на 2030 год). Общий объем инвестиций в проект по состоянию на сентябрь 2022 года оценивался в 240 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО «Сибирский химический комбинат», который расположен в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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