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Томские ученые предложили новый способ очистки водоемов от пальмового масла

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Ученые Биологического института Томского государственного университета создали препарат, который способен разлагать отходы производства пальмового масла. Его протестируют в Индонезии.

Как сообщает пресс-служба вуза, эта страна является одним из мировых лидеров по производству пальмового масла. В связи с этим остро стоит вопрос об утилизации образующихся и уже накопленных отходов.

— Увеличивающееся с каждым годом производство пальмового масла связано с образованием большого количества отходов, наносящих огромный ущерб окружающей среде. Успех реализуемого проекта позволит снизить токсическую нагрузку на загрязненные экосистемы и будет иметь потенциал для внедрения разработанной биотехнологической схемы на очистные сооружения производств кулинарных масел не только в Индонезии, но и в других странах, — рассказала руководитель проекта, заведующая лабораторией промышленной микробиологии ПИШ ТГУ Анна Герасимчук.

Проект по биоутилизации рассчитан на два года. После получения трех видов проб из прудов-отстойников ученые выделили 30 штаммов микроорганизмов, изучили, какие эффективнее разлагают вредные соединения из отходов в лабораторных условиях. Лучше всего сработал консорциум из двух штаммов — Pseudomonas sp. A-CMC-05 и Gordonia sp. A-CMC-11. Эти бактерии хорошо росли на питательной среде, где в качестве органики было только масло. Для измерения эффективности консорциумов бактерий ученые использовали кислотное число — это показатель того, как разлагаются жиры. Эксперимент показал увеличение кислотного числа, которое и свидетельствует о деградации, в 50 раз.

Промышленным партнером проекта выступает группа компаний «Дарвин», которая предоставляет оборудование. Для эффективного очищения водоемов от пальмового масла также будет использоваться принцип флотации — она позволит поднимать масло, осевшее на дно.

В апреле 2024 года ученые планируют командировку в Индонезию, где внесут в пруды препарат, а затем смогут оценить результаты испытаний. Завершением проекта станет разработка биотехнологической схемы для очистки водоемов.

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