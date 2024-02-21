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Рейс из Томска в Москву задержан на 5,5 часов из-за неисправности самолета

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Вылет рейса Томск-Москва авиакомпании «Аэрофлот» задерживается из-за неисправности воздушного судна, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 09:00 местного времени (05:00 мск), однако предварительно перенесен авиакомпанией на 14:30 (10:30 мск). Выполнения рейса ожидают 152 пассажира, из них семеро несовершеннолетних. Доставка пассажиров в пункт назначения будет осуществляться резервным бортом», — говорится в сообщении.

Томская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

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