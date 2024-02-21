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Часть домов в Кировском районе Томска осталась без воды из-за аварии

ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения авария интересные новости Томска Часть домов в Кировском районе Томска осталась без воды из-за аварии

Сегодня, 21 февраля, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях без воды остались жители ряда домов Кировского района, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится до 23.45. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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