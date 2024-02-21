Часть домов в Кировском районе Томска осталась без воды из-за аварии

21 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 21 февраля, в Томске в связи с аварийными работами на водопроводных сетях без воды остались жители ряда домов Кировского района, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится до 23.45. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Коларовский тракт, 1, ¼, 3, 3/1, 4;

Мокрушина ул, 1, 1а, 1Б, 2а, 3, 5, 5/1, 7, 7/7, 9, 9 стр.1, 9 стр.2, 9 стр.3, 9 стр.8, 9 стр.15, 9 стр.16, 9 стр.17, 9 стр.30, 9 стр.31, 9 стр.40, 9/14, 9/24, 9а, 10, 10 стр.1, 10 стр.6, 10/2, 10а, 11, 12, 12/1, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 15 стр.1, 16, 16/2, 18а, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24, 24а, 26;

Нефтяная ул, 1 стр.3, 1 стр.4, 1 стр.6, 1 стр.19, 1 стр.21, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15;

Нефтяной пос, 1в стр, 1;

Нефтяной поселок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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