ФНС инициировала банкротство Александровского НПЗ в Томской области

20 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Управление ФНС России по Томской области подало в Арбитражный суд Томской области заявление о признании ООО «Александровский НПЗ» банкротом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление подано 16 февраля, к производству пока не принято. ФНС требует взыскать с НПЗ 76,1 млн рублей.

Связаться с НПЗ «Интерфаксу» не удалось.

По информации ФНС, выручка ООО по итогам 2022 года составила 6,8 млрд рублей, чистая прибыль — 118 млн рублей. Причем в последние годы выручка растет — в 2018–2020 годах компания зарабатывала 2,3-3,1 млрд рублей, затем начала ее наращивать.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод» создано в 2003 году, зарегистрировано в Томске. Компания в равных долях принадлежит Юлии Арефьевой и Марии Гредасовой. В середине 2000-х годов НПЗ принадлежал шведской West Siberian Resources, добывавшей нефть в Томской области, а также в Республике Коми и Волго-Уральском регионе.

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