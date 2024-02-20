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Томичей приглашают на превью танцевального спектакля «Неудобные чувства»

Культура в Томске, Томские новости, постановка фестиваль танцоры интересные новости Томска Томичей приглашают на превью танцевального спектакля «Неудобные чувства»

В субботу, 24 февраля, в Томске танцевальная труппа Not Flowers покажет превью спектакля «Неудобные чувства». Во время его демонстрации актеры будут эмоционально и физически взаимодействовать со зрителями, сообщают организаторы.

— Превью танцевального спектакля «Неудобные чувства» станет вечером современного танца, который погрузит Вас в постановку с эмоциями, чувствами и проявлениями, которые не принято проживать, транслировать и выражать, — рассказала «Томскому Обзору» постановщик спектакля Ксения Лебедева. — Гнев, стыд, вина формируют неотъемлемую часть нашей жизни и всегда остаются в тени, никогда не показываемые обществу. Мы хотим показать в своей работе, насколько телесно выражаются эти чувства, насколько каждый может их испытывать в своей коже мурашками, насколько мы иногда боимся это делать и не всегда находим людей, с которыми это возможно.

После окончания основной программы гости смогут пообщаться с танцорами на небольшом фуршете в сопровождении диджея. Предполагается, что итоговая версия постановки будет представлена 17 мая во Дворце зрелищ и спорта.

Превью пройдет на площадке «Этюд» по ул. Красноармейская, 120. Приобрести билеты можно здесь.

Начало в 19.00.

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