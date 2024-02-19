Администрация Томской области просит лишить мандата экс-спикера гордумы Томска

19 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Администрация Томской области направила в думу Томска письмо с просьбой лишить депутатского мандата Чингиса Акатаева, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на в пресс-службу гордумы.

«Поступило письмо из администрации Томской области с просьбой рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата Акатаева. Вопрос будет рассмотрен 5 марта на очередном собрании думы», — сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в депутатском корпусе «Интерфаксу» уточнили, что претензии областной администрации к Акатаеву касаются его декларации.

«Какие именно претензии, мы пока не знаем. Но это (просьба о лишении мандата — прим.ред.) стало ожидаемым после лишения Акатаева полномочий спикера гордумы. Депутаты обсуждали вероятность такого развития событий», — уточнил собеседник агентства.

Сам Акатаев, отвечая на вопрос корреспондента «Интерфакса», сообщил, что нарушение, как считает администрация региона, касается отсутствия указания долговых обязательств с ИП, которым является его супруга.

«При этом в декларациях за 2020–2022 годы, о которых идет речь, отражены доходы и уплаченные налоги с этих долговых займов — надзорные органы всё это видели. По остальным пунктам декларации вопросов у них не возникло», — пояснил Акатаев.

Он подчеркнул, что не считает претензии обладминистрации обоснованными.

«Еще в 2019 году в антикоррупционное законодательство были внесены поправки, согласно которым каждый случай надо рассматривать отдельно — проверять, был ли умысел на нарушение закона. В данном случае все движения финансов — и мои, и супруги — были указаны», — отметил депутат.

Он добавил, что намерен бороться за сохранение депутатского мандата.

Как сообщалось, 30 ноября 2023 года Акатаев на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» заявил, что намерен оставить пост спикера гордумы. 5 декабря депутаты удовлетворили это заявление.

Ранее Акатаев был депутатом регионального парламента, работал в банковской сфере. В 2012–2017 годы занимал пост вице-губернатора Томской области по социальной политике. В 2020 году Акатаев стал депутатом томской гордумы от Белоозерского одномандатного округа и был избран председателем.

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