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В Томске придумали настольную игру по краснокнижным животным

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В студии дизайна Школы креативных индустрий Томского Губернаторского колледжа культуры и искусств создали настолку «Лапа помощи» про животных, находящихся на грани вымирания.

Игру создавали ученики студии под руководством Дарьи Воспитанюк.

— Проект направлен на формирование экологической осведомлённости и осознанности населения. Он знакомит нас с вымирающими видами животных, которых мы брали из «Красной книги России», — уточняют в студии. — Стиль отрисовки разработан преподавателем студии совместно с обучающимися. Его суть заключается в просветах на силуэте животного, которые являются своеобразной метафорой исчезновения.

Всего отрисовано 36 карточек. На них попали северный олень, лошадь Пржевальского, кольчатая нерпа, обыкновенный фламинго, снежный барс, северный кит и другие животные.

Игра рассчитана на группы от двух до четырех человек в возрасте от шести лет. Чтобы победить, участникам необходимо провести своё животное через поле на его «безопасный» участок.

— Это интересное времяпрепровождение не только для детей, но и для взрослых, ведь в игровой форме можно узнать много нового о вымирающих животных нашей планеты, провести время с ребёнком и воодушевить детей задумываться о важных проблемах Земли, — отмечают создатели игры.

В их планах проведение турниров в рамках экологических форумов. Планируется, что игра появится в свободной продаж осенью.

Фото: Школа креативных индустрий Томского Губернаторского колледжа культуры и искусств

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