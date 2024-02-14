18+
18+
РЕКЛАМА

Территория томского электролампового завода выставлена на торги

Предприятия Томска и области, Томские новости, лампочка завод продажа интересные новости Томска Территория томского электролампового завода выставлена на торги

Территория бывшего томского электролампового завода выставлена на торги. Начальная цена лота составляет 99 млн рублей, сообщается на сайте svet70.ru.

Лот включает в себя территорию площадью 2,3 га, а также здания и строения общей площадью 13 000 кв. метров. Уточняется, что часть помещений уже сданы в аренду и приносят стабильный доход.

Среди перспективных вариантов использования территории: торговый центр, спортивные сооружения, центр досуга (аквапарк), офисно-деловой центр, арт-пространство, апартаменты, производство.

На сайте уточняется, что сейчас объект находится в собственности у двух юридических лиц и одного физлица. Состояние конструкций зданий и сооружений оценивается как удовлетворительное.

Напомним, Томский электроламповый завод открылся в годы Великой Отечественной войны. Он был сформирован из Московского электролампового завода и стекольного завода из подмосковной Запрудни, которые эвакуировали в наш город. В годы войны предприятие выпускало электрические лампы накаливания для военной техники, транспорта и шахтного оборудования.

За более чем 70 лет работы на заводе произведено свыше 6 миллиардов лампочек. В 2010-м ТЭЛЗ был признан банкротом. На его базе была создана группа компаний «СВЕТ XXI ВЕКА», далее преобразованная в LEADLight. Затем ГК на своей странице во «ВКонтакте» сообщала, что томский электроламповый завод прекращает производство ламп накаливания. При этом, согласно сообщению компании, светодиодное производство продолжало работу.

Позже власти Томской области в феврале сообщили, что намерены сохранить производство ламп в Томске, несмотря на банкротство части активов, но в оптимизированном виде. Власти планировали встретиться с собственниками ГК.

Бенефициару группы LEADLight Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявлял, что не намерен скрываться от следствия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В осах стало накапливаться больше микропластика

14 февраля 2024
Томские новости

Определился подрядчик на межсезонный ремонт дефектов на томских дорогах

19 февраля 2024
Томские новости

Третье издание Красной книги Томской области пополнилось почти тридцатью новыми видами

7 февраля 2024
Томские новости

В Томске пять «домов за рубль» ищут инвесторов

24 января 2024
Томские новости

Концепция томского межвузовского кампуса утверждена градсоветом

16 февраля 2024
Томские новости

24 года на рынке нефтесервиса В Сибирской Сервисной Компании отметили лучших сотрудников

13 февраля 2024
Томские новости

Экскурсоводы Томска написали письма мэру и губернатору из-за признания ценных деревянных домов аварийными

24 января 2024
Томские новости

На днях томичей ждут снег и порывистый ветер

13 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на выставку художника-авангардиста Петра Гавриленко

22 января 2024