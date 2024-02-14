Территория томского электролампового завода выставлена на торги

Томский Обзор / Фото: 19 февраля 2024 // Фото: svet70.ru

Территория бывшего томского электролампового завода выставлена на торги. Начальная цена лота составляет 99 млн рублей, сообщается на сайте svet70.ru.

Лот включает в себя территорию площадью 2,3 га, а также здания и строения общей площадью 13 000 кв. метров. Уточняется, что часть помещений уже сданы в аренду и приносят стабильный доход.

Среди перспективных вариантов использования территории: торговый центр, спортивные сооружения, центр досуга (аквапарк), офисно-деловой центр, арт-пространство, апартаменты, производство.

На сайте уточняется, что сейчас объект находится в собственности у двух юридических лиц и одного физлица. Состояние конструкций зданий и сооружений оценивается как удовлетворительное.

Напомним, Томский электроламповый завод открылся в годы Великой Отечественной войны. Он был сформирован из Московского электролампового завода и стекольного завода из подмосковной Запрудни, которые эвакуировали в наш город. В годы войны предприятие выпускало электрические лампы накаливания для военной техники, транспорта и шахтного оборудования.

За более чем 70 лет работы на заводе произведено свыше 6 миллиардов лампочек. В 2010-м ТЭЛЗ был признан банкротом. На его базе была создана группа компаний «СВЕТ XXI ВЕКА», далее преобразованная в LEADLight. Затем ГК на своей странице во «ВКонтакте» сообщала, что томский электроламповый завод прекращает производство ламп накаливания. При этом, согласно сообщению компании, светодиодное производство продолжало работу.

Позже власти Томской области в феврале сообщили, что намерены сохранить производство ламп в Томске, несмотря на банкротство части активов, но в оптимизированном виде. Власти планировали встретиться с собственниками ГК.

Бенефициару группы LEADLight Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявлял, что не намерен скрываться от следствия.

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