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В начале марта жителей ряда домов Ленинского района Томска ждет отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения интересные новости Томска Томскводоканал В начале марта жителей ряда домов Ленинского района Томска ждет отключение воды

Жители домов на трех улицах Томска останутся без воды 4 марта из-за плановых работа в рамках капремонта на сетях водоснабжения.

Как уточняют в «Томскводоканале», отключение продлится с 9.30 понедельника, 4 марта, до 7.00 вторника, 5 марта. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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