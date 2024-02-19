В начале марта жителей ряда домов Ленинского района Томска ждет отключение воды

19 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Жители домов на трех улицах Томска останутся без воды 4 марта из-за плановых работа в рамках капремонта на сетях водоснабжения.

Как уточняют в «Томскводоканале», отключение продлится с 9.30 понедельника, 4 марта, до 7.00 вторника, 5 марта. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

79 Гвардейской Дивизии ул, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 17, 19, 19/1, 19/4, 19/6, 21/1;

Говорова ул, 46/4;

Интернационалистов ул, 8/2, 8/4, 12, 12/1.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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