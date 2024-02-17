Двое погибли при пожаре в Томской области

17 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 17 февраля, в городе Асино произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на ул. Гончарова поступило в 5.32. Загорелся отдельно стоящий каркасный дощатый балок 5×3 метра. К приезду пожарных балок был полностью охвачен огнём.

В результате пожара обгорели стены, пол и потолок внутри по всей площади, образовались прогары в полу. Также обгорела обрешетка крыши по всей площади.

Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух человек.

Причина пожара устанавливается.

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