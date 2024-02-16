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В ближайшие дни томичей ждет тридцатиградусный мороз

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С субботы, 17 февраля, по среду, 21 февраля, в Томске ожидается аномально холодная погода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С и ниже», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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