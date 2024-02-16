Томские ученые научили нейросеть имитировать болезнь

16 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ученые Томского госуниверситета научили нейросеть генерировать модели образцов биоматериала со специфическими химическими соединениями, характерными для определенных болезней. Таким образом они расширяют библиотеку данных для обучения компьютерной модели и автоматической диагностики проб, сообщает пресс-служба вуза.

— Особенность задач биоинформатики заключается в ограниченности количества данных, но при этом их размерность очень большая, — говорит сотрудник лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ Денис Вражнов. — С точки зрения вычислительной математики эта задача считается трудноразрешимой. В такой ситуации нам может помочь машинное обучение. Одним из направлений являются генеративные сети, которые могут создавать контент при помощи искусственного интеллекта.

Еченые ТГУ применяют ИИ для создания моделей данных, которые имитируют различные заболевания. Например, проб выдыхаемого воздуха у пациентов, страдающих раком лёгких.

— Набрать сотни или тысячи пациентов с одинаковым диагнозом, чтобы на основе взятых у них проб сформировать библиотеку данных для машинного обучения, крайне сложно, — поясняет Денис Вражнов. — Поскольку у нас больших наборов данных нет, мы привлекаем физические принципы, например, берем физические уравнения, описывающие работу диагностических приборов, добавляем информацию о специфических молекулах — маркерах заболеваний и на основе этого создаем правила, как искусственный интеллект должен генерировать новые данные. Это позволяет нам увеличивать обучающие выборки, за счет чего повышается точность и качество моделей машинного обучения, а значит, и открываются новые перспективы диагностики.

Как отмечают ученые, чтобы правильно поставить задачу нейросети, нужны знания на стыке нескольких направлений — математики, физики, биологии и IT. В противном случае можно получить «галлюцинирующие» нейросети, которые будут выдавать фантастические, но совершенно ошибочные модели проб.

Следующая задача, которую томские ученые планируют решать с помощью генеративных нейросетей — это создание моделей для исследования крови для диагностики онкологических и нейродегенеративных заболеваний.

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