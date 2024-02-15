В Томске до марта перекрыли ул. Красноярскую

15 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Сегодня утром, 15 февраля, в Томске из-за прокладки газопровода временно перекрыли ул. Красноярскую.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение продлится до 20.00 пятницы, 1 марта. До тех пор движение транспорта здесь будет осуществляться в соответствии с временными знаками,.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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