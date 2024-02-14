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Крыша ледовой арены обрушилась в Томской области

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В селе Бакчар Томской области произошло обрушение крыши хоккейного корта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В телеграм-канале Бакчарского района уточняется, что инцидент произошел сегодня, 14 февраля, в 12.30. По предварительным данным, причиной обрушения стали скопившийся снег и сырая снежная погода. Пострадавших нет.

«В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований безопасности при проведении занятий спортом», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Уточняется, что при выявлении нарушений будут приняты «меры прокурорского реагирования», а также привлечение к установленной ответственности виновных лиц.

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