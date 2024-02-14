В осах стало накапливаться больше микропластика

В последние пять лет в кишечниках ос Томской области фиксируется увеличение концентрации микропластика. К таким выводам пришли ученые Биологического института Томского государственного университета.

Как уточняют в пресс-службе вуза, насекомые могут служить биоиндикаторами состояния наземных экосистем. Для изучения его состояния биологи исследовали ос, собранных в Томской области, ежегодно с 2012 по 2021 годы.

Образцы для изучения были собраны в окрестностях села Киреевск. Микропластик обнаружен во всех осах, при этом зарегистрированы фрагменты и волокна разного цвета и размера. Статистически значимых отличий в содержании МП в осах за последнее десятилетие не выявлено, но с 2019 года наблюдается тенденция к увеличению количества частиц, приходящихся на одну особь.

Так, в образцах, собранных в последние годы, фиксируется увеличение доли волокон большего размера и мелких частиц. Ученые связывают это с увеличением производства и потребления синтетического текстиля, а возрастание доли фрагментов менее 0,05 мм может свидетельствовать о постепенном распаде микропластика на нанопластик.

— Поглощение микропластика живыми организмами не связано с прямыми фатальными последствиями, но вызывает хронические расстройства, — отмечают авторы статьи. — Например, происходит снижение потребления пищи или даже голодание, нарушение развития и поведенческие изменения. Вместе с тем накопление микропластика в живых системах может вызывать долгосрочные токсические эффекты.

Наряду с этим частицы микропластика могут выступать субстратом для условно-патогенных микроорганизмов или бактерий, устойчивых к антибиотикам. Это свойство вызывает опасения учёных, поскольку оно потенциально может оказать неблагоприятное воздействие на биоразнообразие и функционирование экосистем.

— Исследования, начатые на территории Томской области, были значительно расширены, — добавляет Анастасия Симакова. — Сейчас аспирант Биологического института Марк Ли исследует образцы, собранные на территории от Таймыра до Алтая, в Крыму, на Дальнем Востоке и других регионов. Это позволит оценить степень загрязненности окружающей среды микропластиком в разных точках, увидеть отличия и есть ли они, определить, какая территория наиболее подвержена пластиковому загрязнению.

В пресс-службе отмечают, что ученые продолжают эксперименты с кровососущими комарами. Ранее биологи выяснили, что их личинки комаров активно накапливают полимерные микрочастицы в кишечнике. После линьки полимерный материал сохраняется внутри взрослых комаров, что обеспечивает его вынос из воды на сушу.

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