Волонтеры «Газпромнефть-Востока» сдали кровь для пациентов городских больниц

15 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На предприятии состоялся седьмой традиционный «День донора», участниками которого стали более 60 сотрудников. К ним присоединились волонтеры других дочерних обществ «Газпром нефти», работающих в Томске, — «Газпромнефть-Снабжения» и «Газпромнефть-Автоматизации», а также представители подрядных организаций — «Центра корпоративной медицины» и «Поликлиники медицинских осмотров „Стандарт“».

Сотрудники Томского регионального центра крови организовали временный пункт сдачи в офисе «Газпромнефть-Востока», предоставив необходимое оборудование и обеспечив работу медицинских специалистов. Медики определяли текущее состояние здоровья человека и оформляли допуск на процедуру.

Мероприятие прошло в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

— На протяжении последних лет я стараюсь регулярно сдавать кровь — в Центре крови или у нас на работе, что очень удобно в условиях постоянного цейтнота. Теряешь минимум рабочего времени, так как врачи приезжают прямо в офис. Моя мотивация участия в данной акции проста: если можешь помочь тем, кто нуждается — сделай это! К тому же у меня отрицательный резус-фактор, и такая кровь медицинским учреждениям требуется всегда, — отметил начальник отдела — заместитель начальника управления по закупке работ и услуг «Газпромнефть-Востока» Рустем Ганеев.

— Стать донором может каждый, а значит у любого из нас есть шанс проявить свои лучшие качества: милосердие и благородство. Томск город небольшой и многие предприятия проводят у себя «Дни донора». Спасибо «Газпромнефть-Востоку» за вовлеченность в социально значимые мероприятия для жителей города, — подчеркнул главный врач ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» Сергей Дегтярев.

— Сдавая кровь я помогаю людям, которые оказались в безвыходной ситуации. Искусственную кровь еще не изобрели, и моя может спасти чью-то жизнь. Кроме того, таким образом я могу без лишних слов выразить свою бескорыстность и человеколюбие, что важно для человека на любом жизненном этапе, — отметила главный врач «Поликлиники медицинских осмотров «Стандарт» Лариса Ермакова.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.

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