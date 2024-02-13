Томские ученые научились предопределять пол животных

13 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Ученые Томского государственного университета разработали технологию, которая позволяет с вероятностью до 90% получить нужный пол при искусственном оплодотворении коров, сообщает пресс-служба вуза.

Проект выполняется на базе Передовой инженерной школы (ПИШ) «Агробиотек» ТГУ. Уже готов макетный образец устройства для сегрегации или «сексирования» семени — разделения сперматозоидов на несущих Х- и У-хромосому. Получая семя, пол которого заранее известен, можно эффективнее оплодотворять животных на производстве. Например, для молочных ферм, где востребованы коровы, можно использовать только «женские» сперматозоиды. В пресс-службе уточняют, что это в 2 раза повысит продуктивность, так как с помощью этой технологии вместо 50% телочек можно получить до 90% животных заданного пола.

Кроме быстрого наращивания поголовья скота, технология сексирования позволяет создавать новые поколения «ремонтных» животных, используемых непосредственно при воспроизводстве стада. Такие животные не участвуют ни в каких других процессах на ферме, их роль — нести, передавать и улучшать генотип.

— Поскольку на «мальчиков» и «девочек» семя сортируется только от быков с высокой племенной ценностью и хорошим здоровьем, то заказчики получают больше телочек от высокоценных быков, — поясняет руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории медицинского приборостроения (CyberMed) ТГУ Артём Буреев. — Это значительно ускоряет генетический прогресс.

Ученый также уточнил, что жизнеспособность полученных при этом телят не уступает жизнеспособности сверстников, рожденных при использовании обыкновенной спермы.

Новый способ в 6–7 раз быстрее по сравнению с обычной селекцией и в несколько раз дешевле, чем трансплантация эмбрионов. Порция разделенного семенного материала будет стоить около 800 рублей. Потенциальные покупатели технологии — крупные производители молочной и мясной промышленности, в том числе не только в России, поскольку технология может быть востребована в Китае, Индии и странах Южной Америки.

В пресс-службе уточняют, что в декабре 2023 года был поставлен первый эксперимент: разделенным семенем оплодотворили более 100 свиней. Поросята появятся в апреле, и научная группа сможет наглядно подтвердить эффективность технологии, опираясь на количество «мальчиков» и «девочек» в потомстве.

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