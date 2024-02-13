На днях томичей ждут снег и порывистый ветер

13 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ближайшие дни, 14 и 15 февраля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются снег, снежные заносы, ухудшение видимости, порывы ветра 17-22 м/с, понижение температуры», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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