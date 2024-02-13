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Томичей приглашают на выставку художницы-аквалеристки Галины Сорокиной

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В пятницу, 16 февраля, в томском Доме искусств откроется персональная выставка художницы-аквалеристки Галины Сорокиной «Моя акварель», сообщают организаторы.

Галина Сорокина — художница, иллюстратор, преподаватель, организатор сообщества USK Tomsk. Галина создала иллюстрации для трех книг: о Томске, о деревянных наличниках и кулайской культуре. На выставке томичи увидят картины разных лет на темы городского пейзажа, путешествий и цветов.

Экспозиция откроется в пятницу, 18.00 в Доме искусств по ул. Шишкова, 10 и будет работать до конца марта. Вход свободный.

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