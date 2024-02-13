Жители домов на шести улицах Томска останутся без воды в четверг

13 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В четверг, 15 февраля, жильцы ряда домов в Томске останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. На время их проведения, с 9.00 до 20.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Александровский проезд, 4;

ул. Герцена, 43Б, 52, 52а, 54а, 56;

ул. Красноармейская, 46, 48;

пер. Нечевский, 15, 18, 18а, 20, 20а, 21, 21/1, 21Б, 21в, 21а, 24, 28, 30, 32, 32/1, 34;

ул. Тверская, 51, 51/1, 53, 53а, 57, 59, 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68а, 68б, 70, 70/1;

пр-т Фрунзе, 59а, 61, 63, 65, 65а.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят подготовить необходимые запасы воды заблаговременно и держать краны в закрытом положении во избежание затопления.

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