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Жители домов на шести улицах Томска останутся без воды в четверг

ЖКХ, Томские новости, отключение воды график отключения дали воду интересные новости Томска плановые работы Жители домов на шести улицах Томска останутся без воды в четверг

В четверг, 15 февраля, жильцы ряда домов в Томске останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. На время их проведения, с 9.00 до 20.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят подготовить необходимые запасы воды заблаговременно и держать краны в закрытом положении во избежание затопления.

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