Томских студентов и начинающих разработчиков приглашают на бесплатный курс по искусственному интеллекту

8 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Томские студенты и начинающие разработчики смогут пройти бесплатный курс, посвященный технологиям обработки текстов с помощью нейросетей. Он пройдет в онлайн-формате и будет включать лекции и семинары.

Курс, запущенный MTS AI, рассчитан на 3,5 месяца. Он включает 10 лекций и семинаров. Его участникам расскажут о модели word2vec, рекуррентных и свёрточных нейросетях, трансформерах. Отдельный блок будет посвящен большим языковым моделям Llama и Mistral.

Преподавателем выступит руководитель направления NLP-исследований MTS AI Валентин Малых — эксперт с 10-летним опытом работы в сфере искусственного интеллекта, кандидат технических наук.

«В прошлом году Томская область вошла в ТОП ИТ-рейтинга регионов России, который отражает условия для ведения высокотехнологичного бизнеса и жизни ИТ-специалистов. И действительно, в нашем городе ценят профессионалов в этой области, а потому многие ребята получают профильное и дополнительное образование в сфере разработки», — уточнил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Он также подчеркнул, что курс отличается высокой экспертизой лектора и ориентирован на практическое применение знаний

Первое занятие на курсе состоится во вторник, 13 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе Open Data Science.

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