18+
18+
РЕКЛАМА

Томских студентов и начинающих разработчиков приглашают на бесплатный курс по искусственному интеллекту

IT, Образование и наука, Томские новости, курсы ИИ нейросети интересные новости Томска Томских студентов и начинающих разработчиков приглашают на бесплатный курс по искусственному интеллекту

Томские студенты и начинающие разработчики смогут пройти бесплатный курс, посвященный технологиям обработки текстов с помощью нейросетей. Он пройдет в онлайн-формате и будет включать лекции и семинары.

Курс, запущенный MTS AI, рассчитан на 3,5 месяца. Он включает 10 лекций и семинаров. Его участникам расскажут о модели word2vec, рекуррентных и свёрточных нейросетях, трансформерах. Отдельный блок будет посвящен большим языковым моделям Llama и Mistral.

Преподавателем выступит руководитель направления NLP-исследований MTS AI Валентин Малых — эксперт с 10-летним опытом работы в сфере искусственного интеллекта, кандидат технических наук.

«В прошлом году Томская область вошла в ТОП ИТ-рейтинга регионов России, который отражает условия для ведения высокотехнологичного бизнеса и жизни ИТ-специалистов. И действительно, в нашем городе ценят профессионалов в этой области, а потому многие ребята получают профильное и дополнительное образование в сфере разработки», — уточнил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Он также подчеркнул, что курс отличается высокой экспертизой лектора и ориентирован на практическое применение знаний

Первое занятие на курсе состоится во вторник, 13 февраля. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе Open Data Science.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра утром в Томске перекроют участок ул. Щорса

10 января 2024
Томские новости

В «Томском перекрестке» вновь заработало бард-кафе

15 января 2024
Томские новости

«Ростелеком» в 2023 году проложил 390 километров оптоволокна в Томской области

8 февраля 2024
Томские новости

За последние 30 лет смертность в мире от болезней сердца снизилась на 35% — томские ученые

5 февраля 2024
Томские новости

Будет назначена повторная экспертиза домов из «списка-701», признанных аварийными — мэр Томска

25 января 2024
Томские новости

В Томске строят канализацию для малого транспортного кольца

7 февраля 2024
Томские новости

Два томских проекта вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

22 января 2024
Томские новости

В томском Ботсаду зацвела коллекция азалий

12 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят и кошек

12 января 2024